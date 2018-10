Além do debate - com Paulo Portas - e da análise da eleição de Jair Bolsonaro como novo presidente do Brasil, o comentador Miguel Sousa Tavares explicou no "Jornal das 8" da TVI que era impossível que o Estado português ignorasse que os Estados Unidos guardaram armamento nuclear na Base das Lajes, nos Açores.

Lendo o texto do acordo celebrado em 1952, que permitiu aos norte-americanos o uso das Lajes, e as nuances na revogação em 1995, Sousa Tavares explicou que o Estado português e os Governos portugueses não podiam desconhecer o armazenamento de armamento nuclear, facto denunciado por uma investigação da TVI.

A aumento dos movimentos de extrema-direita na Europa e a chegada ao poder nalguns países foram assuntos igualmente abordados pelo comentador Miguel Sousa Tavares.