Foi no seu espaço de comentário semanal na TVI24, "Direita ao Assunto", que Maria João Avillez considerou que deveriam ser retiradas as condecorações dadas pela Presidência da República a Joe Berardo.

Recorde-se que o empresário madeirense continua a ser comendador, depois de uma condecoração atribuída por Jorge Sampaio, em 2004, e é ainda detentor da Grã-Cruz da Ordem Infante D. Henrique, recebida pelo na altura Presidente da República Ramalho Eanes, em 1985. Este tema já tinha surgido em 2019, depois da audição polémica de Joe Berardo na comissão parlamentar de inquérito.

Maria João Avillez entende que tudo o que se tem vindo a saber nos últimos dias sobre os esquemas do colecionador de arte é apenas a ponta do iceberg.

Na ótica da comentadora, Berardo foi um "veículo interessado e interesseiro" na captura do BCP que "convinha ao PS e ao Governo [da altura], onde ele não tinha, até aí, muito boas entradas".

É uma história indecente porque começa com a escolha de um delegado político que, com a autorização na Caixa Geral de Depósitos, teve autorização superior para emprestar a Joe Berardo todo o dinheiro do mundo, para ele capturar só e mais nada o maior banco comercial português, o BCP. E Berardo foi, de facto, o instrumento e o veículo dessa captura, obtendo, por via da compra das suas ações, que Carlos Santos Ferreira transitasse e fosse para a presidência do BCP."