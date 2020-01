Depois dos incidentes que ocorreram no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, entre adeptos do Benfica e do Vitória, o Jornal das 8 recebeu o secretário de Estado do Desporto e da Juventude João Paulo Rebelo.

Miguel Sousa Tavares afirmou que as multas que se aplicam em Portugal são irrisórias: "Multas de 20 mil euros é uma brincadeira. O Benfica acabou de pagar 20 milhões por um jogador".

João Paulo Rebelo deixou garantias de que os atos praticados no estádio vão ter consequências, admitindo enveredar pela interdição de estádios, se assim for necessário.

Novo ano na Justiça

Realizou-se esta segunda-feira a cerimónia de abertura do novo ano judicial. Miguel Sousa Tavares fez a sua análise, afirmando que esta "é uma cerimónia aborrecida", antes de ter dito que a figura do Presidente da República não fez o foco devido no seu discurso.

Cidadão é o grande ausente da cerimónia", referiu.

Tensão no Médio Oriente

No seu espaço de análise do Jornal das 8, Miguel Sousa Tavares abordou a escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Irão, depois da morte do general Qassem Soleimani.

A TVI recebeu o embaixador Francisco Seixas da Costa, especialista em questões de relações internacionais. Para o convidado, os Estados Unidos fazem uma gestão dos conflitos mundiais de forma "à la carte".

Há uma lei para o resto do mundo e outra para os Estados Unidos", questionou Miguel Sousa Tavares, ao que Francisco Seixas da Costa acabou por responder afirmativamente.

Equilíbrio em Espanha

Na análise à formação de governo no país vizinho, Miguel Sousa Tavares aponta duas dificuldades no executivo agora vigente: a aceitação do programa económico do Podemos e

Quem ganhou as eleições está dependente de quem perdeu as eleições", afirmou.

Para o comentador da TVI, este governo não deve durar toda a legislatura, ainda que Pedro Sánchez seja "um notável equilibrista".