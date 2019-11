Miguel Sousa Tavares e José Pacheco Pereira debateram, esta segunda-feira, a medida de Programa de Governo que inclui uma medida para aumentar a idade mínima para acesso a touradas, que atualmente está nos 12 anos. Num debate aceso, com os comentadores da TVI em lados opostos quer da mesa quer de opiniões, Sousa Tavares e Pacheco Pereira esgrimiram argumentos.

Enquanto Pacheco Pereira defende o fim das touradas, Miguel Sousa Tavares comparou o espetáculo tauromático a um bailado.

"Não acho que uma sociedade civilizada como é a nossa, se torture em público um animal. (...) A tourada é um espetáculo público em que se tortura um animal. Ponto" , começou por afirmar o comentador da Circulatura do Quadrado, para rapidamente ver o escritor contrariar a sua afirmação.

Para Miguel Sousa Tavares, a tourada "é um espetáculo privado" onde "só vai quem quer e paga bilhete". E vai mais longe, garantindo mesmo que a tourada "não é uma tortura de um animal".

"Isso é uma maneira de ver e está completamente errada. Eu gosto de touradas, não sou um aficionado, não devo ter visto mais do que seis touradas ao vivo. José Pacheco Pereira não tem a mais pequena legitimidade para presumir que, pelo facto de eu gostar de touradas, maltrato animais. Não tem legitimidade nenhuma para presumir isso. Muito menos que maltrate pessoas. É uma presunção dele que não se baseia em nenhum facto", atirou o comentador da TVI.

Os comentadores da TVI debateram ainda o que se faz dentro das arenas, com Pacheco Pereira a reiterar que se trata de "uma tortura e uma barbaridade". Quando questionado por Miguel Sousa Tavares se estava disponível para ir à ilha Terceira na altura em que se soltam os touros pelas ruas, Pacheco Pereira disse que sim porque "o problema não é da ilha Terceira, é das touradas".

"Vá lá um bom lisboeta, com a sua cultura urbana pregar nas praças, chamar-lhes selvagens, bárbaros", atirou Sousa Tavares já no final do debate.