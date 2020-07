Manuela Ferreira Leite analisou, esta quarta-feira no seu espaço de opinião na TVI24, a crise económica que se instalou na Europa devido à pandemia de Covid-19.

Começando por dizer que a semana que passou foi horribilis porque "tudo corre mal, só há má notícias", a comentadora da TVI afirmou que o impacto da recessão em Portugal "deve ser negativo".

A União Europeia prevê uma situação de depressão mais intensa do que a aquilo que nós poderíamos esperar e um crescimento com enormes interrogações. (...) Eu penso que no orçamento suplementar que foi aprovado na semana passada, alguns aspetos que não foram considerados".