No seu espaço de comentário na TVI24, Manuela Ferreira Leite analisou o primeiro dia de debate ao programa do Governo, que decorreu na Assembleia da República, esta quarta-feira.

Programa do Governo é um incentivo à não leitura", afirma.

Para a antiga líder do PSD, algumas das propostas surgem como consequência de diretivas presentes no programa eleitoral do PS. Manuela Ferreira Leite lembrou as quatro áreas de atuação existentes no programa eleitoral: alterações climáticas, demografia, desigualdades e sociedade digital, algo que considera ser trabalho para mais do que uma legislatura.

Alguma coisa há-de fazer, mas não se sabe que objetivos vão ser atingidos", acrescentou.

Manuela Ferreira Leite referiu também o número de pessoas que consitui o Executivo de António Costa, afirmando que "não tem uma linha de conduta".

Governo de António Costa é um labirinto", constatou.

O estado atual do Serviço Nacional de Saúde foi outro dos temas em debate, com Manuela Ferreira Leite a lamentar a situação atual do serviço, considerando que essa deveria ser uma área de atuação presente no programa do Governo.