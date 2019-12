Manuela Ferreira Leite comentou as medidas propostas no Orçamento do Estado para 2020, esta quarta-feira, 21ª Hora da TVI.

A degradação dos serviços públicos devido à redução da despesa, apesar da maior carga fiscal foi um dos temas salientados pela comentadora. Relembrando ainda que, apesar do nível da carga fiscal ser idêntica ao de outros países, a diferença de rendimentos faz com que esta seja muito mais severa para os portugueses.

As contas estão certas à custa de dívidas e de uma carga fiscal enorme", analisou. Apesar disso, Manuela Ferreira Leite elogiou o cenário macroeconómico traçado no Orçamento, apelidando-o de "realista".

Manuela Ferreira Leite falou ainda de uma “diabolização” do setor privado na área da habitação, referindo que não acredita “que o problema se resolva sem o sector privado”.