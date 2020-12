A habitual análise semanal de Fernando Medina teve como tema central o anúncio da recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa para as eleições presidenciais de 23 de janeiro.

Na opinião do comentador, o presidente incumbente “disse tudo o que tinha para dizer com humildade”. Porém, Marcelo corre o risco de dar a perceção de que a eleição está ganha e que, portanto, não há grande motivação para o eleitorado se dirigir às urnas.

“Pode existir uma menor mobilização em relação ao voto por o eleitorado achar que não há nada em causa”, afirma Medina, sublinhando que essa mobilização se conquista debate a debate, “ponto a ponto”.

Sobre se o anúncio tardio da recandidatura de Marcelo prejudica a sua candidatura, Fernando Medina acredita que não, reiterando que “é normal que quem está no exercício e em liderança das sondagens tente fazer que o anuncio da candidatura seja o mais tarde possível”.

Na leitura de Medina, Marcelo é o candidato que procura convergências e não divergências, mantendo a mesma visão que tem da Constituição e a mesma solidez de valores de há cinco anos.

Outro tema observado por Medina foi a entrevista de Miguel Sousa Tavares a Marisa Matias. A candidata, na opinião do comentador, tem uma limitação muito grande que é estar ligada ao Bloco de Esquerda.

“A campanha de Marisa Matias é a que mais sofre relativamente ao posicionamento do Bloco em relação ao Orçamento do Estado”, diz o comentador, explicando que o espaço político da candidata social-democrata estreitou-se muito.

Esse estreitamente é ampliado pela candidatura de Ana Gomes, na qual é possível denotar “sobreposições de matérias e posicionamentos e isso dificulta muito”.

Na entrevista, Fernando Medina considera que Marisa Matias “não se consegue diferenciar de Ana Gomes”.

Por fim, Medina destacou os avanços feitos no plano de vacinação que dá uma base sólida para que nos primeiros meses de 2021, “possamos contar ter passado a parte mais importante da pandemia”.

Referindo que 91% dos internamentos por covid-19 pertencem ao grupo etário com mais de 50 anos, Medina crê que, “Se forem cumpridos os calendários, as doses estarão cá bem antes do primeiro semestre”. ”Vacinar as pessoas de risco vai alterar significativamente o perfil do vírus no nosso pais”, afirma.