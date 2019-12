Sérgio Figueiredo, diretor de informação da TVI, realçou que vai existir um aumento da receita fiscal no Orçamento do Estado do próximo ano. Miguel Sousa Tavares criticou o aumento do imposto sobre as touradas, que justificou com o poder do voto do PAN para o Governo. Já o comentador da TVI Pedro Santos Guerreiro destacou a medidas sobre a habitação, que objetivam combater o alojamento local e especulação imobiliária.

Nem vale a pena comentar. Uma medida inqualificável”, reiterou Miguel Sousa Tavares, em relação ao aumento do IVA nas touradas previsto no Orçamento do estado.

Miguel Sousa Tavares garantiu que a neutralidade carbónica equivale a custos políticos e económicos. O comentador da TVI acrescentou que estas transformações vão custar empregos, crescimento económico e dinheiro, o que levará a que os Governos percam votos. Ainda assim, Sousa Tavares reiterou que é necessário que os países que se convençam, que a longo prazo estas transformações vão sair mais caras.

O clima só se pode começar a endireitar se houver estadistas”, garantiu o comentador da TVI.

Miguel Sousa Tavares analisou a polémica em torno de Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, e André Ventura, deputado do Chega. Sousa Tavares criticou a atitude de Ferro Rodrigues de silenciar Ventura, o que disse ter sido contraproducente. O comentador da TVI explicou que o Presidente da Assembleia da República colocou todo o país a falar de André Ventura, proporcionou-lhe a vitimização fácil e que mostrou ter uma posição de princípio parcial contra o deputado do Chega.

Seria difícil imaginar uma atitude mais contraproducente do Presidente da Assembleia da República”, criticou Miguel Sousa Tavares.

Miguel Sousa Tavares está de acordo com a construção de um memorial à escravatura em Lisboa. Contudo, o comentador da TVI descorda do facto de escolha do projeto não ser feita pela totalidade dos habitantes da capital. Miguel Sousa Tavares criticou ainda não existir um Museu do Mar na cidade das sete colinas.