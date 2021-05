Entrevistado nesta segunda-feira, na TVI24, por Miguel Sousa Tavares, o embaixador de Israel em Portugal, Raphael Gamzou, defendeu a posição do seu país relativamente ao conflito com o Hamas, considerado que a organização islâmica "usa da forma mais cínica e monstruosa a sua própria população".

Raphael Gamzou rejeitou que Israel se tenha excedido nos combates com o Hamas, que fizeram 248 mortos entre os palestinianos, entre os quais 60 crianças e 40 mulheres, e cerca de uma dezena do lado israelita.

O embaixador que ironizou pedindo desculpa por não terem "vítimas suficientes", acusou o Hamas de usar "da forma mais cínica e monstruosa a sua própria população, a sua própria população civil, como um escudo para manipular a opinião pública".

Por vezes não tem a ver com ganhar, tem a ver com defendermos os nossos próprios cidadãos. O que fariam ou esperariam que o vosso governo fizesse se um dia, Deus queira que não, um dos vossos países vizinhos fosse controlado pelo Boko Haram ou pelo Estado Islâmico, ou por uma organização do género, e eles enviassem um ultimato ao vosso governo a dizer: queremos o Alentejo e o Algarve de volta porque fazem parte de Al-Andaluz?", questionou o diplomata.