Miguel Sousa Tavares está de regresso à TVI e estreou-se esta segunda-feira no Jornal das 8.

O comentador falou sobre a Operação Marquês e explicou as diferenças entre os dois juízes que podiam seguir com o caso, Ivo Rosa e Carlos Alexandre. Miguel Sousa Tavares considera que com Ivo Rosa, o sorteado, o Ministério Público terá mais dificuldades porque este trabalha mais com "provas diretas" e na Operação Marquês há "muitas provas indiretas", explicando depois o que está em causa nesta fase do processo.

Posteriormente, analisou e elogiou a acusação no caso dos incêndios de Pedrógão e a constituição de 12 arguidos (ver vídeo acima).

Por fim, comentou a entrevista do primeiro-ministro à TVI.