Esta segunda-feira Fernando Medina esteve no seu habitual espaço de comentário, na TVI24. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa falou sobre o Orçamento do Estado, que crê não ter dificuldades para passar no Parlamento, ao contrário dos futuros.

Um dos pontos do novo orçamento será o investimento na saúde.

Orçamento vai trazer agradáveis surpresas na saúde", afirmou.

Esta semana soube-se que os deputados do PSD Madeira podiam apoiar o Orçamento do Estado proposto pelo Governo. Para comentar este assunto, Fernando Medina referiu que “o orçamento continua a ser negociado à esquerda”.

Não é um orçamento de particular tensão”, referiu.

O comentador espera que a negociação chegue “a bom porto”.

A progressão de carreiras e a atualização de pensões foram outros temas em destaque e que também constam do documento que vai ser apresentado na próxima segunda-feira, 16 de dezembro.