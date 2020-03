A declaração de estado de emergência pelo Presidente da República esta quinta-feira foi o ponto central do programa Circulatura do Quadrado.

Jorge Coelho acredita que a população portuguesa está a viver uma crise muito complexa em que a saúde está em causa. “Isso está a tornar aquilo que é a expectativa das pessoas de terem uma vida segura cada vez pior”, afirma o comentador.

Jorge Coelho admite ainda que o estado de emergência era inevitável, especialmente depois da expectativa criada em torno da situação em que o país se encontra.

A questão sobre se o estado de emergência foi declarado tardiamente não é relevante para Jorge Coelho que afirma que agora é o tempo de discutir o que é determinante.

O que hoje é determinante são as indecisões que existem sobre aquilo que significa o estado de emergência e aquilo que o Governo vai ter de definir relativamente àquilo que vai ser a vida do país”, afirma o comentador, sublinhando que este é um problema mais duradouro do que se pensava e “é preciso que as pessoas percebam que o estado de emergência não é uma vacina”.