Miguel Soares, especialista em doenças infecciosas, esteve no Jornal das 8, onde foi entrevistado por Pedro Pinto e Miguel Sousa Tavares. Segundo o cientista, os portugueses devem ter um "enorme orgulho" do que está a ser conseguido "como Nação" na batalha contra a pandemia.

"Temos menos subida de casos. Devemos ter um enorme orgulho no que estamos a conseguir como nação. Estamos só no início deste processo e este não é um tempo de lutas", afirmou Miguel Soares.

Para o especialista, o uso de máscaras pode ajudar na contenção na doença e explica porque é que países como a China e o Japão dizem que a Europa está a ser imprudente em não decretar o usos de máscaras para toda a gente.

"Nós continuamos a não saber quem está infetado e quem não está infetado. E continuamos a não saber porque não conseguimos testar todas as pessoas e vamos ter de conseguir. Quem está infetado tem de ir de quarentena, quem não está infetado continua a circular. Vamos ter de desenvolver testes que nos permitam saber os que já foram infetados (...) e quem tem o vírus. A história das máscaras tem a ver com isso. (...) As máscaras são essencialmente importantes para impedirem a infeção. Portanto, protegem-nos de infetar os outros e como não sabemos quem é que está infetado e quem é que não está infetado, temos que assumir que estamos infetados. Porque é que temos de assumir que estamos infetados? Porque sabemos com dados científicos que vêm da China que mais de 85% de pessoas que estão infetadas não sabem que estão infetadas e estão a transmitir", explicou.