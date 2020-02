Manuela Ferreira Leite considerou, esta quarta-feira no seu espaço de comentário semanal na TVI24, que a eutanásia é um tema "muito transversal e complexo" para ser aprovado ou reprovado pelo poder legislativo da Assembleia da República. Ou seja, na ótica da comentadora qualquer decisão sobre a eutanásia, uma vez que mexe com os fundamentos de uma sociedade, deveria passar, obrigatoriamente, por um referendo.

Acho difícil que não passe pela opinião uma coisa que diz respeito à sociedade inteira e que tem muito a ver com a consciência das pessoas".

A comentadora não concorda que a o tema da eutanásia se afunile e seja decidido somente no Parlamento, uma vez que os 230 deputados não podem representar os 11 milhões de cidadãos que existem em Portugal.

O sobressalto cívico de que fala Pedro Passos Coelho e o pedido de referendo tem muito a ver com o facto de ser difícil que um tema desta natureza, que é tão pessoal e que tem tanto a ver com as pessoas e com a sociedade, possa ser resolvido por 180 e tal pessoas [deputados do PS e PSD que têm liberdade de voto] que estão na Assembleia. (...) É uma consciência de 180 pessoas perante a consciência de vários milhões que tem o país".

Ferreira Leite admitiu não compreender o porquê deste tema, que foi chumbado há cinco meses no Parlamento, ter surgido agora de repente e assim como não compreende a pressa para a sua discussão e votação. Nesse sentido, disse que só existe uma hipótese: António Costa ter utilizado a eutanásiacomo "moeda de troca" pela abstenção do Bloco de Esquerda no Orçamento do Estado para 2020.

A minha perceção é que este tema está envolvido na negociação do Orçamento. Só assim se explica esta pressa" e acrescenta"isto tem sido uma bandeira do Bloco de Esquerda e, portanto, tenho a perceção, e vou pedir desculpa ao Doutor António Costa se a minha perceção não corresponder à realidade, mas eu diria que isto só se justifica por algum acordo que fez que tem de ser cumprido. E, portanto, em troca da-mé a tua abstenção do Orçamento que eu dou-te a eutanásia, do estilo IVA das touradas."

A ser verdade, considerou que colocar o tema da eutanásia como "moeda de troca" para manter a aprovação do Orçamento "é algo absolutamente inaceitável do ponto de vista ético e do ponto de vista da sociedade".

Isto é uma mancha no percurso política de António Costa, porque nem tudo é aceitável, nem tudo é suscetível de ser trocado, nem tudo tem preço".

Manuela Ferreira Leite chamou ainda a atenção para o facto de o Partido Socialista não ter a questão da eutanásia no seu programa de Governo, mas, no entanto, ter-se apresentado na Assembleia da República com um projeto de lei.

Voltando ao tema dos deputados, disse que o Parlamento está convencido que por terem mudado os deputados, as opiniões que lá prevalecem podem, eventualmente, também ter mudado. Confessou que a "incomoda bastante" que um conjunto de pessoas pense que uma questão tão complexa como esta possa ser resvolvida, precisamente, por esse grupo de pessoas.

Na perspetiva da social-democrata, o tema prioritário neste momento deveria ser os problemas que existem no Serviço Nacional de Saúde "que necessita de meios e de recursos para poder funcionar como a própria lei deverá exigir".

Tendo nós um Serviço que não funciona e uma data de serviços que são necessários funcionar para conseguir preencher e repsonder às necessidades que há caso exista a possibilidade da eutanásia" e acrescenta "acho que é um sinismo sem dimensão defender uma coisa para qual sei que não existe aquela resposta que previamente necessária ter".

Se não há médicos para atender crianças num final de dia, ou durante a noite, nos serviços pediátricos, como é que há meios para ter psicólogos, psiquiatras e mais conferências de várias naturezas para poder responder a este problema"

A manter-se tudo como está a despenalização da eutanásia será aprovada na próxima quinta-feira no Parlamento, com os votos de uma grande parte da bancada do PS, do Bloco de Esquerda, do PAN, dos Verdes e da Iniciativa Liberal.