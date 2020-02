As primárias do Partido Democrata, nos Estados Unidos, foi um dos temas abordados por Paulo Portas, este domingo, no seu espaço de comentário semanal, "Global", no Jornal das 8. O comentador da TVI considera que Joe Biden perdeu pontos em todo o processo de impeachment de Donald Trump.

Biden perdeu pontos em todo este processo [impeachment de Trump]."

As primárias começam no estado do Iowa esta terça-feira e Portas lembrou que "Bernie Sanders, o candidato mais à esquerda, está à frente de Biden".

O comentador da TVI sublinhou que nesta primárias o Partido Democrata "ou escolhe de quem mais gosta ou quem mais pode derrotar Trump".

O "Brexit" foi outro dos temas em destaque com Portas a afirmar que "uma das lições aprendidas de tudo isto é que é muito difícil submeter a referendo questões complexas cuja resposta pode ser parcialmente sim, parcialmente não, há argumentos a favor argumentos contra". "Muitas vezes as respsostas não cabem num sim ou no não", acrescentou.

O povo deu uma lição ao parlamento", vincou.

Antes, o comentador da TVI falou sobre o novo surto do coronavírus que começou em Wuhan, na China.

"Sabemos que é bastante contagiante, mas que é menos letal do que outros", começou por dizer.

Portas referiu que o facto de o vírus poder ser transmitido mesmo quando as pessoas ainda não reconheceram os sintomas coloca "um problema sério nas fronteiras".

Sobre a proposta de Joacine Katar Moreira de devolver património às ex-colónias Portas afirmou que esta era uma iniciativa que "não tem pés nem cabeça" e quanto às palavras de André Ventura, na reação a esta mesma proposta, o comentador da TVI foi perentório: "Não se brinca com certas palavras e uma delas é deportação".