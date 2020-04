Paulo Portas analisou este domingo, no seu espaço de comentário semanal “Global”, no Jornal das 8 da TVI, os efeitos que a pandemia de Covid-19 vai originar na economia a nível mundial, particularmente na descida do PIB e no aumento da dívida dos países.

Cada país poderá acrescentar à sua dívida entre 15 a 20 pontos o que é uma enormidade num ano só”, começou por dizer.

O comentador da TVI afirmou que a situação poderá ser delicada para Portugal, uma vez que a dívida portuguesa poderá aumentar para valores entre 130 a 135%.

Portas sublinhou que França e Espanha vão “passar a barreira psicológica dos 100%”, mas que o principal problema da Europa vai ser Itália: a dívida deverá aumentar para valores entre 150 a 155%.

O problema principal da Europa vai-se chamar Itália porque isto é no limite do ingerível, entre 150 a 155% do PIB é uma enormidade”, vincou.

Já no caso da Alemanha o país deverá ter mais 10 pontos de dívida “mas como andou a abater divida desde a crise financeira” terá “um saldo gerível”.