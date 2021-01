O comentador da TVI, Paulo Portas arrasou, este domingo, a gestão que o Governo tem feito da pandemia, acusando o Executivo de António Costa de não ter preparado a segunda e a terceira vaga de covid-19. No espaço de comentário Global, que assina todos os domingos, no Jornal das 8 da TVI, Paulo Portas sublinhou que o Governo falhou “por imprevisão, por imprudência e por inconsequência”.

Não só não prepararam a segunda vaga, não acreditaram que ela chegaria. São criticáveis, com justiça, por imprudência, as regras para Natal e Ano Novo. Foram impensáveis, ainda mais com uma variante mais perigosa no terreno, como se percebeu durante a reunião do Infarmed. (…) Um confinamento desconfinado nem atinge os objetivos de saúde pública, nem atinge os objetivos de economia e emprego. (…) O Governo devia ter a humildade de dizer “errámos e errámos sobretudo na segunda e terceira vaga e vamos corrigir enquanto é tempo”.