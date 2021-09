A semana ficou marcada pelo regresso às aulas de milhões de alunos. O primeiro-ministro, António Costa, afirmou estar confiante de um ano letivo sem sobressaltos.

Avillez vê com preocupação “este estado de coisas” e sublinha que, se por um lado é “ótimo que as aulas sejam presenciais”, é preciso olhar para este ano letivo sem esquecer o seu passado recente, nem de um passado “menos recente”, recordando o facto de o atual ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, é o ministro que está há mais tempo na sua pasta, desde que há democracia.

Nós podemos interrogar-nos com seriedade intelectual, moral e política sobre o que é que ele fez em tanto tempo. Gostaria de lembrar um dos principais motores do mau funcionamento e do desperdício educacional que se tem verificado: o fim dos exames”, afirmou.