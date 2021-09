A um dia de terminarem as campanhas para as eleições autárquicas, Manuela Ferreira Leite avançou que não faz um balanço muito positivo.

"Não faço um balanço muito alegre, faço um balanço um pouco triste. Primeira nota é que se há coisa que não gosto é que me tomem por tola e penso que todos os portugueses percebem que estamos todos a ser tomados por tolos", começou por explicar a economista, mostrando o desagrado pela campanha que está a ser feita.

"Sempre tive imensa consideração pelo poder autárquico. É um verdadeiro compromisso local e é um poder autónomo, não tem nada a ver com o Governo", avançou, dizendo que lamenta o facto desta campanha de 2021 ter ficado marcada pelas "promessas" feitas pelo primeiro-ministro, António Costa. "Está ali como membro do Governo e não como do Partido Socialista", continuou, lembrando que esta atitude não advém apenas do primeiro-ministro mas também por parte de outros membros do Governo.