A TVI recebeu os três candidatos à liderança do PSD. Esta segunda-feira foi a vez de Miguel Pinto Luz, o último a ser entrevistado.

Para a analista Constança Cunha e Sá, os sociais-democratas não tem caraterísticas de um partido reformista. A comentadora referiu que, nem Miguel Pinto Luz, nem Luís Montenegro têm traços que os diferenciem de Rui Rio.

Luís Montenegro parece um disco rachado", afirmou.

Constança Cunha e Sá lembrou que todos criticaram os acordos feitos entre PSD e PS, mas referiu que, no caso de Miguel Pinto Luz, houve a proposta de dois pactos: relacionados com o clima e com a Lei Eleitoral.