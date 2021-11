A comentadora da TVI Manuela Ferreira Leite teceu duras críticas ao primeiro-ministro, acusando António Costa não ter controlo sobre o Governo e de ser incapaz de demonstrar que aprendeu com os erros cometidos na última legislatura.

Questionada acerca da polémica da falta de comunicação entre órgãos do Estado no escândalo que envolve um grupo de militares portugueses num esquema de tráfico de diamantes, Ferreira Leite sugere que o episódio é prova de que “não existe Governo e não existe primeiro-ministro”.

Não é possível um ministro tomar uma decisão e fazer uma comunicação a uma instituição internacional sem fazer uma comunicação ao primeiro-ministro. É algo de inimaginável, porque o primeiro-ministro pareceu-me genuíno”, afirmou.

“Como é que o primeiro-ministro aceita uma situação destas às claras perante todo o país? Não tem controlo sobre o Governo”, acrescenta.

Já sobre a entrevista do líder do executivo à RTP3, a comentadora classifica-a como “pouco genuína” e demonstrativa de que Costa “não aprendeu nada” com erros anteriores, por ter decidido ficar “nos braços” do PCP e do Bloco.

António Costa não aprendeu nada com os anteriores erros que cometeu na anterior legislatura. O problema de não governabilidade em que o Governo se encontrou é obra da decisão de não negociar com o PSD. Desde o dia em que tomou essa decisão que ficou nos braços do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda”, frisou.

Caso tivesse compreendido “os anteriores erros”, a comentadora acredita que o chefe do executivo encararia uma outra solução, aliando-se aos sociais-democratas.

Sobre a luta interna no PSD, a antiga dirigente social-democrata considera que a decisão de Rio de não fazer campanha contra Rangel foi uma decisão “acertada”, uma vez que, em muitos casos, as eleições servem para um candidato se poder dar a conhecer aos eleitores, algo que nem Rio nem Rangel precisam internamente.