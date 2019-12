As eleições no Reino Unido, que acabaram com uma vitória esmagadora do Partido Conservador de Boris Johnson, estiveram em análise na Prova dos 9 e foi um dos temas debatidos por Constança Cunha e Sá, Paulo Rangel, Fernando Rosas e Pedro Silva Pereira.

Fernando Rosas aproveitou a ocasião para lembrar aquilo que considera ser "o sistema eleitoral menos democrático da europa", o sistema de circulo uninominal, apontando para a diferença entre o número de deputados dos Liberais Democratas e dos Conservadores.

Isto é uma derrota grande para a União Europeia. Uma grande maioria dos eleitores ingleses confirmou enfáticamente o Brexit", afirmou o historiador.

Depois dos longos e complicados impasses que se arrastaram depois do referendo para o Brexit, Pedro Silva Pereira afirma "a saturação foi a chave" deste resultado eleitoral.

Se há entidade que ajudou Boris Johnson a ganhar, foi a União Europeia", comentou Paulo Rangel.

"A União Europeia estava como o eleitorado britânico, já não estava para aquela novela", sublinhou, apoiando a teoria de que houve, de facto, uma saturação sobre o tema do Brexit.