Manuela Ferreira Leite comentou, esta quarta-feira, no seu espaço de comentário na 21.ª Hora, a situação que se vive no PSD e lamentou que o partido tenha sido colocado à direita e que é importante "que o PSD retome a sua matriz original".

"Houve um conjunto de comportamentos e medidas tomadas, aliadas a um partido à nossa direita, que foi o caso do PP, que fez com que tivéssemos sido rotulados e nunca tivéssemos negado firmemente que éramos um partido de direita. Isto é, ficou a direita e na direita está o PSD. E eu acho que foi a primeira vez que aconteceu isso ao PSD. (...) Acho que o partido é um partido de centro-direita, mas nunca um partido de direita. Porque um partido de direita tem uma conotação que eu acho que não cabe nos princípios, nos valores, nas preocupações [do partido]", afirmou.

Quanto ao principal partido da oposição, a comentadora da TVI24 diz que "O PS está a deixar livre um espaço ao centro" porque se colou à esquerda.

"O PS colou-se à esquerda e se tiver um rótulo só de esquerda, eu acho que lhe assenta. É um partido de esquerda que todas as suas apetências, as suas inclinações, são para medidas de esquerda, é com eles que eles dialogam. Notou-se agora isso com o Orçamento", atirou.

Quanto às eleições do PSD, Manuela Ferreira Leite lembrou que "as pessoas que votam no PSD escolhem o que será o melhor primeiro-ministro" e que é preciso não esquecer que "em democracia, deve aceitar-se o resultado e respeitar quem for eleito".

"Eu acho que as condições que levam a que um candidato a líder ganhe essa liderança, no caso do PSD que é obviamente um partido alternativo ao poder, é aquele a quem grande maioria das pessoas vê como candidato a primeiro-ministro. Porque, vamos ver, nós estamos aqui a disputar eleições com 40 mil pessoas, mas o próprio PSD tem mais de um milhão de votos e portanto, tem muitos mais votos do que 40 mil militantes e eleitores. Esse milhão e tal de pessoas que vota no PSD, votarão, sempre, naquele que pensam que pode ser o melhor candidato a primeiro-ministro".

Para a comentadora da TVI24, considerando o percurso político e profissional dos dois candidatos, o de Rui Rio "é diferente e superior" ao de Luís Montenegro mas, "independentemente disso", os dois têm ideologias diferentes para o partido.

"Acho que o Rui Rio está com um posicionamento ao centro, e tem dito isso várias vezes, que quer puxar o partido para o centro. E julgo que o Luís Montenegro tem um discurso e uma defesa de determinado tipo de atuações que mantêm o PSD muito na área que foi protagonizada na altura por Pedro Passos Coelho", afirmou, acrescentando que "é evidente do ponto de vista eleitoral, independentemente destes dois posicionamentos, é muito cedo para se pensar que as pessoas esqueceram o que sofreram com o período da troika".

Por isso mesmo, Manuela Ferreira Leite alerta que as pessoas que votam nesta eleição, "ainda estão magoadas" e que isso se pode refletir nos votos em Luís Montenegro.