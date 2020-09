Miguel Sousa Tavares afirmou, esta segunda-feira, no Jornal das 8 da TVI, que o problema da seca no Algarve representa um "normal" que dura "há vários anos".

"O novo normal é ficarem em pânico com a situação", acrescentou.

Na rúbrica, "A Meu Ver", no Jornal das 8 da TVI, o comentador disse que o país permite culturas que são "gastadoras de água fora do seu sítio" como é o caso do abacate e do mirtilo.

Desde quando é que consumimos pera abacate e mirtilo? Agora apareceu o ceviche e as pessoas acham que o país inteiro come pera abacate. (...) Isto é absolutamente idiota", vincou.

Sousa Tavares defende que o país tem de cultivar em função dos seus recursos e do seu clima e deixou um aviso: "Quando não houver água na torneira não vem turista".