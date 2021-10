27 de outubro

Orçamento do Estado para 2022 chumbado no Parlamento, com os votos contra do PSD, PCP, PEV, Bloco de Esquerda, CDS-PP, Iniciativa Liberal e Chega

Presidente da República recebeu Ferro Rodrigues e António Costa em Belém

29 outubro

Marcelo recebe parceiros sociais

30 de outubro

Presidente recebe os partidos, um passo obrigatório antes da dissolução da Assembleia da República e da convocação de eleições antecipadas

3 de novembro

Reunião do Conselho de Estado

Depois de dados todos os passos obrigatórios, Presidente fará uma comunicação ao país

Segue-se a publicação em Diário da República do decreto presidencial que dissolverá a Assembleia da República

A lei prevê que as eleições antecipadas tenham de ser marcadas com um mínimo de 55 dias de antecedência.

Marcelo Rebelo de Sousa já disse que não quer eleições no tempo das Festas, por isso poderá jogar com a data de publicação do decreto e atrasar as eleições só para o início de 2022.