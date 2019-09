/ ALM com Lusa

/ ALM com Lusa

O crescimento da economia mundial deverá desacelerar para 2,9% em 2019 e para 3% 2020, estimou hoje a OCDE, que reviu em baixa as previsões anteriores e advertiu que serão os acréscimos mais fracos desde a crise financeira de 2008.

No relatório Perspetivas Económicas Intercalares, que revê as previsões semestrais lançadas em maio, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) baixou três décimas a projeção para este ano e quatro décimas para 2020, em linha com uma tendência que se estende nas maiores economias.