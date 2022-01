Um tsunami atingiu este sábado a costa da ilha do Pacífico Sul de Tonga, após uma violenta erupção vulcânica, subaquática sem que exista registo de vítimas, noticiaram os meios de comunicação locais.

Uma grande onda atingiu algumas casas e edifícios em frente à praia e inundou rapidamente as imediações, de acordo com vídeos publicados nas redes sociais.

As autoridades locais emitiram um aviso de tsunami para todo o país na sequência da erupção do vulcão submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai.

Surreal look at these images from home. In #Tonga… the red and white building at the back is the Royal Palace… the bank one of the main banks in the capital.. #TongaTsunami #TongaVolcano #disaster pic.twitter.com/4ZzgAdn2xG