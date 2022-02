Há mais 24.271 infetados e 41 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados continua a descer: há menos 34 pessoas em enfermaria, num total de 2.332. Já nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), há menos nove hospitalizados, num total de 159 pessoas.

O maior número de novos casos continua a registar-se na região Norte, com mais 7.835 infetados, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com mais 7.103, o Centro, com 4.865, o Algarve com 1.694, o Alentejo com 1.274, os Açores com 1.021 e a Madeira com 479.

Já o maior número de óbitos pela doença registou-se em LVT: 14 nas últimas 24 horas. A este valor segue-se o Norte, com mais 13 óbitos, o Centro com mais 11, a Madeira com dois e os Açores com um.

O Alentejo e o Algarve não registaram vítimas mortais por covid-19 no último dia.

O relatório desta sexta-feira dá ainda conta de mais 40.691 pessoas recuperadas da doença e menos 10.679 contactos em vigilância.

Índice de transmissibilidade cai e incidência volta a baixar

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 registou uma descida para 0,88 e a incidência de infeções voltou a baixar, estando agora nos 6.099,6 casos por 100 mil habitantes, anunciou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim diário sobre a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal, a taxa de incidência a nível nacional passou de 6.562,1 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias na quarta-feira para os 6,099,6 contabilizados esta sexta-feira.

Considerando apenas Portugal continental, este indicador registou também uma descida de 6.610,1 para os atuais 6.133 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus – e que estava nos 0,92 na quarta-feira, voltou esta sexta-feira a registar uma descida significativa, tanto a nível nacional como também em Portugal continental, ficando agora nos 0,88, abaixo do limiar de 1.