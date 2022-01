A Câmara de Loulé anunciou esta quarta-feira o cancelamento do desfile do Carnaval devido à evolução da situação pandémica da covid-19, para evitar a propagação da doença naquele concelho do distrito de Faro.

A decisão de cancelar o desfile carnavalesco previsto para decorrer entre 26 de fevereiro e 1 de março é justificada em comunicado, pela autarquia, com o aumento de número de infeções pela variante Ómicron do novo coronavírus “que não permite o planeamento atempado da sua programação”.

“Tomamos, uma vez mais, esta decisão difícil, cientes de que este é o caminho certo porque o Carnaval é um evento propício ao contacto social, pois reúne anualmente uma média de 70 mil visitantes”, justifica o presidente da Câmara de Loulé, citado na nota.

Para Vítor Aleixo, “esta nova variante [Ómicron] é extremamente contagiosa, o que poderia levar a um aumento da propagação do vírus [Sars-Cov-2] no concelho de Loulé, algo que se quer evitar a todo o custo”.

“Ao cancelarmos o nosso desfile, priorizamos a saúde da nossa comunidade”, alega o autarca.

A autarquia adianta que está a ponderar a realização de iniciativas que reforcem a importância deste evento, mas que não coloquem em causa a segurança sanitária da população.

Este é o segundo ano consecutivo em que o desfile do Carnaval de Loulé é cancelado devido à pandemia da covid-19.