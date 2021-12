Portugal registou 12.943 novos casos de covid nas últimas 24 horas, o que eleva o número de infeções para quase 1,3 milhões desde que a pandemia começou. Há mais 11 óbitos, o que significa que a covid matou até agora 18.851 pessoas no país.

É no Norte que se registaram mais mortes no último dia - 6 do total de 11. No Centro há dois óbitos, em Lisboa e Vale do Tejo outros dois e no Alentejo um.

A maioria dos novos casos covid verificados no último dia situa-se em Lisboa e Vale do Tejo - 6.519. Segue-se o Norte, com 3.796, e o Centro, com 1527.

De acordo com os dados divulgados pela DGS, há 5.628 recuperados nas últimas 24 horas. Há mais uma pessoa em unidades de cuidados intensivos, o que eleva para 149 o número pessoas nessa condição. Há um total de 864 internamentos, menos 29 que no dia anterior.