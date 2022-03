A rainha Isabel II realizou esta terça-feira duas audiências virtuais a partir do Castelo de Windsor, sinal de que está a recuperar da infeção de covid-19 que levou ao cancelamento de vários compromissos na semana passada.

A monarca britânica, de 95 anos, recebeu as credenciais dos embaixadores de Andorra e do Chade.

Porém, uma receção diplomática que estava prevista para acontecer no Castelo de Windsor na quarta-feira com centenas de membros do Corpo Diplomático foi adiada a conselho do Ministério dos Negócios Estrangeiros.