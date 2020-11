Morreu Paolo Gabriele, o mordomo do Vaticano que foi condenado por roubar e divulgar documentos privados do Papa Bento XVI em 2021. Segundo a agência da Santa Sé, Vatican News, a morte deveu-se a uma doença prolongada.

As divulgações feitas por Paolo Gabriele despoletaram o caso "Vatileaks", onde foram expostos vários conflitos internos e guerras de poder no seio da Igreja Católica, com várias alegações de corrupção e más condutas por parte das mais altas figuras da instituição.

O antigo mordomo, que tinha 54 anos, foi detido em maio de 2012 depois de a polícia do Vaticano ter encontrado uma "enorme" quantidade de documentos papais no seu apartamento na cidade do Vaticano. As autoridades acabaram por concluir que os papéis tinham sido roubados do local onde vivia Joseph Ratzinger, o Papa emérito Bento XVI.

Paolo Gabriele acabou por confessar que tinha dado vários documentos ao jornalista italiano Gianluigi Nuzzi, defendendo que o Papa não estava a ser bem informado acerca da "maldade e corrupção" no seio do Vaticano. Segundo o mordomo, a exposição dos documentos iria fazer com que a Igreja Católica voltasse ao caminho certo.

O italiano acabou por ser condenado por roubo agravado e esteve preso durante 18 meses, até que o Papa Bento XVI o perdoou no Natal de 2012.

Depois de libertado, Paolo Gabriele foi trabalhar para o hospital pediátrico do Vaticano.

Embora não haja certezas, crê-se que o caso "Vatileaks" foi uma das causas que levou Bento XVI a abdicar do cargo de Sumo Pontífice.

Paolo Gabriele deixa uma mulher e três filhos.