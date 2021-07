O “Creactivity” é um projeto itinerante e educativo do BPI e da Fundação La Caixa que desenvolve atividades para crianças a partir dos 6 anos. Trata-se de um autocarro que percorre várias cidades do país e onde se instala oferece várias componentes lúdicas.

“Este projeto fomenta e desperta o interesse e a criatividade das crianças de uma forma divertida. Potencia a inovação através da experimentação e do pensamento crítico e criativo”. Teresa Silva, Monitora ‘Creactivity’

Onde estaciona, o autocarro converte-se numa unidade móvel totalmente adaptada para facilitar o acesso e a participação das pessoas com mobilidade reduzida, e o seu interior transforma-se num autêntico espaço de experiências e atividades com elementos idealizados para estimular a criatividade e o espírito empreendedor dos participantes.

“O sistema de aprendizagem “Creactivity” inspira-se no movimento Tinkering do Exploratorium de São Francisco, nascido do movimento Maker (ou Making), que combina tecnologias digitais e físicas para o design criativo, a construção e a personalização de objetos e artefactos com finalidade lúdica ou utilitária. O EduCaixa trabalha nestas competências através do pensar com as mãos”. Cláudia Pires, Monitora ‘Creactivity’

O espaço explora diferentes competências: a área da Mecânica, com espaços para engrenagens, mecanismos, berlindes e máquinas de pinball; a área Eólica, com tubos de vento; a área da Eletricidade; e a área da Luz, com o sistema de "stop motion".

Quem visita pode participar em workshops com materiais do quotidiano e com ferramentas de baixa e alta tecnologia para dar vida às suas próprias ideias.

Os workshops destinam-se a grupos de alunos do ensino primário e secundário, dos 6 aos 16 anos. Um monitor orienta as crianças através de um processo de criação para o qual também são convidados adultos acompanhantes, sejam eles professores ou familiares. É uma atividade que se adapta consoante o público tornando possível a entrada livre dos mais curiosos. As sessões têm uma duração estimada de 90 minutos.

Está garantido o acesso de pessoas com incapacidade física ou mobilidade reduzida por elevador e assegurado o cumprimento do protocolo e medidas de segurança e higiene COVID -19.

Fundação ”la Caixa”, para a educação do século XXI

O EduCaixa é o programa destinado a alunos e professores do ensino primário e básico, ensino secundário e ciclos de formação de grau médio. O seu principal objetivo consiste em promover o desenvolvimento de competências dos alunos e oferecer à comunidade educativa recursos, atividades e práticas educacionais que cumpram esse objetivo.