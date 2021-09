O ministro de Estado e da Economia, Siza Vieira, afirmou esta quarta-feira que a redução da taxa de desemprego para 6,4% em agosto é sinal de “uma economia pujante”, num momento em que a situação epidemiológica está a normalizar.

A taxa de desemprego voltou a cair, para 6,4% [em agosto], e há um aspeto muito importante: são menos 86 mil desempregados em agosto deste ano do que tínhamos em agosto do ano passado” , disse Siza Vieira, considerando que se trata de um valor muito reduzido e que ilustra a recuperação da economia portuguesa.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou esta quarta-feira que a taxa de desemprego caiu para 6,4% em agosto, menos 0,2 pontos percentuais do que em julho e 1,5 pontos percentuais face ao mês homólogo do ano passado.

O ministro de Estado e da Economia, que falava à agência Lusa durante uma visita para celebrar os 30 anos da fábrica de componentes eletrónicos para a indústria automóvel da Visteon, em Palmela, salientou que Portugal está neste momento com o “maior número de pessoas empregadas que alguma vez tivemos desde que há registos”, mas advertiu que começa a ter o problema oposto, a “falta de disponibilidade mão-de-obra” em quase todos os setores de atividade.

Por isso, temos que continuar a fazer um grande esforço no sentido da qualificação das pessoas, para se poderem adaptar às novas áreas que estão a reclamar cada vez mais trabalhadores, e trabalhar também com as empresas e as associações empresariais, no sentido de facilitar a vinda para Portugal dos recursos humanos de que a nossa economia tanto carece”, disse.