O ministro da Economia afirmou esta quinta-feira que a transformação digital é para Portugal "uma possibilidade de dar o salto para níveis de desenvolvimento superior" e manifestou-se "inteiramente disponível" para colocar os recursos públicos ao serviço desse desígnio.

Pedro Siza Vieira falava no 30.º congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), dedicado à reinvenção da tecnologia, que hoje termina.

A transformação digital é para Portugal uma possibilidade de dar o salto para níveis de desenvolvimento superior, uma possibilidade de fazer partilhar" com os cidadãos as oportunidades que estas tecnologias "oferecem a todos se soubermos bem conseguir concitar as vontades de todos", disse o ministro da Economia e da Transição Digital.