O Produto Interno Bruto (PIB) registou uma variação homóloga de 1,8% entre janeiro e março, disse hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou para 4,8 p.p. (3,3 p.p. no 4º trimestre de 2018), devido à forte aceleração do Investimento. Esta aceleração refletiu sobretudo a evolução das componentes da FBCF em Construção e em Outras Máquinas e Equipamentos, bem como o aumento significativo de existências associado à aceleração expressiva das importações de bens", referiu o documento.

A procura externa líquida apresentou um contributo mais negativo, de -3,1 p.p. (-1,6 p.p. no trimestre precedente), em consequência da maior aceleração das Importações de Bens e Serviços relativamente à das Exportações de Bens e Serviços.

Em comparação com o quarto trimestre de 2018, o PIB aumentou 0,5% em termos reais (0,4% no trimestre anterior). "Esta evolução resultou do aumento do contributo da procura interna para a taxa de variação em cadeia do PIB, que passou de 0,8 p.p. para 2,2 p.p., enquanto o contributo da procura externa líquida foi mais negativo que o observado no 4º trimestre de 2018, passando de -0,4 p.p. para -1,7 p.p.", acrecenta.

Estes valores confirma os divulgados a 15 de maio.

