O crescimento da economia portuguesa abrandou entre julho e setembro, tanto na comparação com o mesmo período do ano passado como com o trimestre anterior deste ano.

Segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística, em termos homólogos, o Produto Interno Bruto aumentou 2,1% em volume (2,5% no terceiro trimestre de 2017). Um desaceleramento provocado pelo facto de os portugueses terem posto o pé no travão do consumo.

A procura interna registou um contributo menos positivo, em resultado da desaceleração do consumo privado, uma vez que o Investimento apresentou um crescimento ligeiramente mais acentuado. A procura externa líquida apresentou um contributo negativo idêntico ao observado nos dois trimestres anteriores".

Em cadeia, o PIB aumentou 0,3%, quando entre abril e junho tinha subido mais, 0,6%. Ou seja, também nesta comparação houve uma perda de ritmo na criação de riqueza em Portugal. E, aqui, é de realçar a queda nas exportações, consideradas motor da economia.

O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB passou de nulo a negativo, refletindo uma diminuição das Exportações de Bens e Serviços mais intensa que a das Importações de Bens e Serviços. O contributo positivo da procura interna aumentou no 3º trimestre, traduzindo o crescimento mais elevado do consumo privado e do Investimento"

Os analistas consultados pela Lusa estavam mais otimistas do que o INE, projetando um crescimento de 0,5% em cadeia e 2,3% em termos homólogos. Montepio e XTB ainda mais (2,4%), em termos homólogos.

O Governo prevê que, no conjunto de 2018, a economia portuguesa cresça 2,3%. Em setembro, o FMI alinhou a sua previsão - que era superior, de 2,4% - pela do Governo.

Para 2019, Mário Centeno já assumiu que o PIB poderá afinal aumentar 2,2%, mas garante que o défice vai cair para 0,2% do PIB na mesma.

Já o FMI, quanto ao próximo ano, mostra-se menos otimista do que o executivo liderado por António Costa, mantendo a estimativa de um crescimento de 1,8%, caso não sejam adotadas reformas significativas.

Zona euro e UE também abrandaram

Também as economias da zona euro e da União Europeia viram o seu ritmo de crescimento abrandar, no terceiro trimestre, quer na comparação homóloga quer em cadeia.

Segundo uma estimativa hoje divulgada pelo Eurostat, entre julho e setembro o PIB dos países que partilham a moeda única 1,7% e o da UE 1,9%, face ao mesmo período de 2017 (2,2% e 2,1%, respetivamente).

Na variação em cadeia, as economias avançaram 0,2% na zona euro e 0,3% nos 28 Estados-membros, depois de ter subido 0,4% e 0,5%, respetivamente, entre abril de junho.

Face ao terceiro trimestre de 2017 e entre os países para os quais há dados disponíveis, a Polónia (5,7%), Letónia (5,5%) e Hungria (5,0%) foram os que registaram maiores crescimentos económicos. Itália (0,8%), Alemanha (1,2%) França e Reino Unido (1,5% cada) apresentaram os menores.

Na comparação com o segundo trimestre do ano, entre julho e setembro os PIB da Roménia (1,9%), Polónia (1,7%) e Hungria (1,2%) foram os que mais cresceram. Em sentido oposto, a Lituânia (-0,4%) e Alemanha (-0,2%) viram as suas economias contraírem face ao trimestre anterior.