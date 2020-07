O cenário agrava-se. Afinal a economia portuguesa pode registar uma quebra de 9,8% em 2020 de acordo com as novas previsões reveladas hoje pela Comissão Europeia (CE).

No boletim de verão, previsões intermédias que só têm números para o Produto Interno Bruto (PIB) e para a inflação, sem défice ou outros indicadores, Bruxelas estima ainda que Portugal recupere para um crescimento de 6% em 2021.

Na comparação com as restantes previsões, que têm sido divulgadas, a nova projeção de Bruxelas é a mais acentuada, e muito acima da que tinha feito em maio, nas projeções da primavera, quando estimava uma quebra de 6,8% para a economia portuguesa este ano. Os novos dados da CE ficam ainda acima de todas as projeções reveladas até ao momento. Concretamente, a mais gravosa emitida pelo Banco de Portugal, como se vê pelo quadro.

Projeções Macroeconómicas para a Economia Portuguesa

Instituições Conselho Finanças Públicas (jun20) OCDE (jun20) Ministério das Finanças (dez19) BdP (jun20) FMI (abr20) CE (mai20) PIB -7,5% -9,4% -6,9% -9,5% -8% -6,8%

A nova perspetiva para a economia de Portugal bate ainda as descidas previstas para a zona euro e para a União Europeia, em todos os Estados-membros, de 8,7% e 8,3%, respetivamente.