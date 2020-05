São os primeiros sinais efetivos da panademia nas economias da Europa.

A economia da zona euro e da União Europeia (UE) deve ter caído 3,8% na área do euro e 3,5% na UE,

-3,3% e -2,7%, respectivamente, em comparação com o primeiro trimestre de 2019, segundo a estimativa preliminar do Eurostat.

"Estes foram os declínios mais acentuados observados desde o início da série temporal em 1995", diz o Eurostat.

Em março de 2020, último mês do período coberto, as medidas de contenção da Covid-19 começaram a ser amplamente introduzidos pelos Estados-Membros.

No quarto trimestre de 2019, o PIB cresceu 0,1% na área do euro e 0,2% na UE.

Dados que chegam no mesmo dia em que se soube que a economia italiana contraiu-se 4,7% no primeiro trimestre de 2020 face aos últimos três meses de 2019 e 4,8% face ao mesmo período de 2019, segundo dados provisórios publicados hoje pelo instituto nacional de estatística italiano (Istat) e citados pela Lusa.

Com este indicador, que reflete o impacto da epidemia da Covid-19 no país. Itália entra em recessão técnica, já que o PIB se contraiu 0,3% no último trimestre de 2019.

A economia da zona euro recuou no primeiro trimestre 3,3% face ao período homólogo e 3,8% na comparação com o anterior, a maior queda registada desde 1995, segundo uma estimativa do Eurostat.

Na União Europeia (UE), o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 2,7% face aos primeiros três meses de 2019 e 3,5% na comparação com último trimestre do ano passado, refere esta quinta-feira o Eurostat, que destaca o início em março do confinamento devido à Covid-19.

Desemprego fixa-se nos 7,4% na zona euro em março

Já taxa de desemprego fixou-se nos 7,4% na zona euro e nos 6,6% na UE em março, o mês do início das medidas de confinamento devido à Covid-19 pelos Estados-membros.

Na zona euro, a taxa de desemprego subiu, em março, face aos 7,3% de fevereiro, mas recuou na comparação homóloga (7,7%).

Na UE, a taxa de desemprego aumentou para os 6,6% face aos 6,5% de fevereiro, mas recuou quando comparada com os 6,9% de março de 2019.

Taxa de inflação recua para 0,4% na zona euro em abril

No mesmo dia em que se soube que taxa de inflação, a subida dos preços, na zona euro recuou, em abril, para os 0,4%, face à de 1,7% homóloga e à de 0,7% de março.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, em abril, mês marcado pelas medidas de confinamento devido à Covid-19 em todos os países da União Europeia, o setor da alimentação, álcool e tabaco foi aquele em que os preços mais subiram (3,6%, face aos 2,4% de março).

Para o setor dos serviços, a taxa de inflação estimada em abril é de 1,2% (1,3% em março), e de 0,3% para o dos bens industriais não energéticos (0,5% em março).

Os preços da energia terão caído, por seu lado, 9,6% (-4,5% em março).