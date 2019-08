Em clima de pré-campanha, a Iniciativa Liberal decidiu responder aos cartazes já colocado pelo Partido Socialista, mas usando a mesma fórmula e grafismo.

"#Cumprimos", lê-se no cartaz do PS, que mostra o rosto de António Costa ao lado das frases "mais emprego" e "menos precariedade". "+350.00 novos empregos", "89% contratos sem termo", acrescenta o outdoor.

A Iniciativa Liberal quis responder à letra e, num cartaz do mesmo tamanho - colocado na Circunvalação à saída da Via Norte - usou exatamente o mesmo grafismo para escrever "#Com primos e outros familiares no governo", aludindo às polémicas do "family gate", a contratação de familiares dos governantes para cargos públicos. "Mais impostos" e "Menos serviços públicos", acrescenta o outdoor da Iniciativa Liberal, juntando ainda as frases "539.921 hectares de área arida em 2017", "2.600 doentes morreram em lista de espera em 2016" e "+6 mil milhões de impostos cobrados".

No cartaz da Iniciativa Liberal lê-se ainda" Liberta-te do socialismo".