Um tiroteio numa festa de regresso à faculdade no Texas este domingo causou pelo menos dois mortos e 14 feridos.

O incidente ocorreu quando um homem armado abriu fogo na sala de eventos "The Party Venue", em Greenville, perto de Dallas.

Imagens nas redes sociais mostram vários estudantes universitários a administrar manobras de reanimação às vítimas.

O tiroteio ocorreu durante uma festa que juntava cerca de 750 pessoas ligadas à universidade Texas A&M University-Commerce, mas que não fora organizada pela instituição, disseram Buddy Oxford e fonte da universidade.

#BREAKING: Mass shooting happened at a Homecoming party at Texas A&M Commerce overnight. At least two fatalities. More than a dozen injured. A .227 caliber rifle is believed to be used. Motive unknown. Commerce, Texas is in Hunt County — an hour east of Dallas. pic.twitter.com/ujtvTYWvAb