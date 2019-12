A cimeira do clima em Madrid (COP25) deve estabelecer metas vinculativas e políticas concretas para estabelecer a neutralidade carbónica, defendeu hoje em Madrid a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins.

Catarina Martins falava aos jornalistas antes de participar na Marcha pelo Clima, que esta sexta-feira junta na capital espanhola milhares de pessoas.

Não podemos ficar pelas palavras”, disse Catarina Martins, acrescentando que “é mesmo preciso alterações de fundo na economia” e frisando que a solução não pode ser o mercado do carbono (um dos temas em discussão na cimeira da ONU, que começou na segunda-feira e termina no final da próxima semana).

No mercado do carbono basicamente quem tem mais dinheiro, os países mais ricos, as empresas mais ricas, “paga aos outros para continuar a poluir. Nós não precisamos que a poluição seja paga, precisamos é de a travar. É a única forma de parar o aquecimento global. Não se paga ao clima. O mercado do carbono o que faz é continuar a poluir”, afirmou.

E depois outra preocupação do BE, a floresta tropical, como a da Amazónia, a ser destruída “pelo agronegócio”. Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil, “é o exemplo mais terrível do que pode acontecer”, advertiu a coordenadora do BE, acrescentando: “esta COP tem também de ser uma COP de defesa dos povos do sul, de defesa da floresta tropical”.

Catarina Martins não desvaloriza a cimeira, este ano em 25.ª edição, até porque “é o único espaço multilateral, com todos os países”, para discutir as alterações climáticas e responder à emergência climática.

Mas a verdade, frisa, é que os governos “têm sido incapazes de ter metas vinculativas e políticas sérias para travar o aquecimento global”.

E o Governo português? Catarina Martins responde que já foram dados “alguns passos”, como fechar mais cedo do que inicialmente previsto as centrais a carvão, mas diz “não é o caminho” que o país precisa para o futuro alargar um aeroporto e construir outro, em vez de apostar na ferrovia.

E advertiu ainda que as infraestruturas nacionais não estão preparadas para os fenómenos climáticos extremos, que vão ser cada vez mais frequentes.