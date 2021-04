O Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) defendeu esta terça-feira o fim do estado de emergência como resposta à pandemia de covid-19 e apelou ao aumento da testagem e da vacinação dos portugueses.

Não faz sentido continuar com o estado de emergência, porque já, o dissemos, não é o estado de emergência que nos protege da doença, é sim testar, isolar, rastrear e vacinar para ficarmos com uma imunidade que nos proteja nos próximos tempos”, afirmou a deputada do PEV Mariana Silva aos jornalistas, depois do encontro entre especialistas e políticos, no Infarmed, em Lisboa.