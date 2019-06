O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, optou por voltar a enaltecer os portugueses, nos vários "portugais" que existem no mundo.

No discurso das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o chefe de Estado falou de “uma só pátria na diversidade dos portugais que a formam cá dentro. Uma só pátria na riqueza dos portugais que as nossas comunidades criam lá fora.”

Em Portalegre, onde as celebrações deste da voltaram 41 anos depois, Marcelo mencionou os tempos recentes que “apelaram à consciência de acordar mais cedo e mais fundo para os portugais demasiadas vezes esquecidos, que assume o valor de um compromisso acrescido para com estas portuguesas e portugueses que resistem à distância física e política, e não renunciam a quererem ser cidadãos de primeira, tão de primeira como os que nasceram, viveram a morreram nas metrópoles onde mais depressa tem a sua sede os poderes públicos.”

Um discurso que seguiu a linha do anterior, do jornalista João Miguel Tavares, que advertiu que para a falta de esperança e as desigualdades de oportunidades podem dar origem a uma geração de adultos desencantados.