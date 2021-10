Numa extensa publicação partilhada no Facebook, Nuno Melo criticou o"estado geral do partido". O eurodeputado do CDS-PP garante que "dentro de dias" dará a conhecer "publicamente esta decisão".

Quando o partido se encontra débil, o risco é grande nos combates legislativos. Fazer de conta que os factos não são os que os números revelam, não só não resolve os nossos problemas estratégicos estruturais, como evita que os superemos com coragem", pode ler-se na publicação do eurodeputado do CDS.

Nuno Melo revela ainda que no próximo congresso do vai apresentar uma "Moção de Estratégia Global" e que esta decisão não se prende com o resultado das eleições autárquicas.

No entanto, o eurodeputado do CDS-PP lembra que o partido viu, no que se refere a candidaturas própria, a "representatividade de 134 mil votos em 2017" passar para "apenas 74 mil" nas últimas eleições autárquicas.

Nuno Melo confessa-se ainda "preocupado" que as "votações estarem infelizmente abaixo do Chega e quase a par da Iniciativa Liberal".