Esta fotografia estereoscópica data de cerca de 1900 e ilustra uma canção que se tornou popular durante a guerra entre os EUA e a Espanha, que acabou com parte significativa do império colonial espanhol, por volta de 1898. O poema é claro. “Esmaga os espanhóis onde quer que os encontres / Transforma-os em papa e pó“. As pobres crianças que foram fotografadas não fazem ideia do que estão a fazer vestidas com as cores da bandeira americana. Cinco rapazes e uma rapariga, todos muito brancos e encafuados nuns uniformes ficcionais. Estas imagens patrióticas, quando vistas de longe no tempo, são completamente ridículas.

