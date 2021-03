O PSD apresentou esta quarta-feira uma lista de 101 nomes homologados pela Comissão Política Nacional do partido como candidatos a presidentes de outras tantas câmaras nas próximas autárquicas, 77 dos quais são atualmente os presidentes em exercício nas respetivas autarquias.

Na lista divulgada, o PSD inclui 77 presidentes de câmara que a Comissão Política apoia numa recandidatura, entre os quais Carlos Carreiras em Cascais, Ricardo Rio em Braga, Salvador Malheiro em Ovar, Ribau Esteves em Aveiro ou Almeida Henriques em Viseu.

São presidentes de câmara que se podem recandidatar na hora e momento que desejarem, porque têm homologação garantida da direção nacional”, anunciou o secretário-geral e coordenador autárquico nacional do PSD, José Silvano, em conferência de imprensa na sede nacional do partido.

Numa outra lista divulgada, o PSD inclui mais 24 candidatos a presidentes de outros tantos municípios, muitos dos quais já foram candidatos noutras autárquicas sem terem sido eleitos e outros candidatam-se pela primeira vez, como o candidato a Lisboa, Carlos Moedas.

Não foram apresentados candidatos a nenhum dos municípios dos distritos de Beja e de Évora, nem candidatos a capitais de distrito como o Porto, Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Leiria, Portalegre, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real. Funchal (Madeira) e Ponta Delgada (Açores) são outras cidades para as quais não foram divulgados os candidatos do PSD.

Lista dos 101 candidatos do PSD às eleições autárquicas deste ano homologada pela Comissão Política Nacional do partido e hoje apresentada, organizada por distritos e por concelhos: