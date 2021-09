António Costa vai ser entrevistado esta segunda-feira (6 de setembro) por Miguel Sousa Tavares, na TVI e na TVI24.

O primeiro-ministro concede esta entrevista no rescaldo do Congresso do Partido Socialista e numa altura em que o país está perto de atingir os 75% da vacinação contra a covid-19 e o PRR português entra em execução.