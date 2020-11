Ana Gomes, candidata à Presidência da República, anunciou através de um vídeo no Twitter que está em isolamento profilático depois de ter sido avisada que uma pessoa com quem teve contacto na semana passada está infetada com covid-19.

"Estou a cumprir 14 dias de isolamento profilático", anunciou, acrescentando que já fez o teste ontem, segunda-feira, e que o resultado foi negativo.

"Liguei à linha SNS 24 e devo dizer que tudo funcionou impecavelmente", frisou.

Ana Gomes revelou ainda que não tem qualquer sintoma e sublinhou que fica em isolamento "com sentido de dever, sentido de responsabilidade", que diz ser "essencial para evitarmos medidas mais drásticas".

A candidata às Presidenciais disse ainda que não deixará de participar em iniciativas mas de forma virtual, e que manterá amanhã, através do Facebook, uma conversa com estudantes e com residentes de Almada.